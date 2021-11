Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Concert Hommage à Jean Ramis Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Castanet-Tolosan, le dimanche 21 novembre à 17:00

Les Amis des Orgues de Castanet-Tolosan et le Choeur Grégorien rendent hommage à Jean Ramis. Ce concert sera dirigé par Rolandas Muleika. Yuka Ishikawa accompagnera le choeur à l’orgue et interprétera des oeuvres pour orgue seul.

Entrée libre – Participation libre et nécessaire

2021-11-21T17:00:00 2021-11-21T19:00:00

