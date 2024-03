CONCERT HOMMAGE A JEAN LOUIS MURAT LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand, samedi 25 mai 2024.

Jean-Louis Murat nous a quittés le 25 mai 2023. Orpheline d’un artiste immense, d’un poète et d’un musicien incomparables, la Coopérative de Mai, scène de musiques actuelles de Clermont-Ferrand, s’apprête à célébrer ce premier anniversaire sur scène, au cours d’un concert exceptionnel, samedi 25 mai 2024.Sous la direction musicale de Denis Clavaizolle, musicien et arrangeur de la première heure, la soirée réunira Jeanne Cherhal, Florent Marchet, Armelle Pioline, Morgane Imbeaud, Laetitia Masson, Éric Reinhardt aux côtés de la jeune scène émergente clermontoise, avec Par.Sek et Koum, et des artistes de tous horizons, ami(e)s de toujours, Alain Bonnefont, Jérôme Caillon, The Delano Orchestra… D’autres invité(e)s rejoindront très bientôt cette belle affiche, pour rendre hommage aux grandes chansons de Jean-Louis, mises en scène par Biscuit Production.

Tarif : 32.20 – 32.20 euros.

Début : 2024-05-25 à 20:00

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63