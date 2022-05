Concert Hommage à Idir Brasparts Brasparts Catégories d’évènement: Brasparts

Finistère

Concert Hommage à Idir Brasparts, 22 mai 2022, Brasparts. Concert Hommage à Idir Brasparts

2022-05-22 – 2022-05-22

Brasparts Finistère Perynn Bleunven, du duo Emzi qui donne une voix aux femmes dans le chant breton et Farid Aït Siameur qui allie musique bretonne et Kabyle seront présent pour cette soirée hommage à Idir. jean.vargues@gmail.com Perynn Bleunven, du duo Emzi qui donne une voix aux femmes dans le chant breton et Farid Aït Siameur qui allie musique bretonne et Kabyle seront présent pour cette soirée hommage à Idir. Brasparts

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Brasparts, Finistère Autres Lieu Brasparts Adresse Ville Brasparts lieuville Brasparts Departement Finistère

Brasparts Brasparts Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brasparts/

Concert Hommage à Idir Brasparts 2022-05-22 was last modified: by Concert Hommage à Idir Brasparts Brasparts 22 mai 2022 Brasparts finistère

Brasparts Finistère