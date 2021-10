Lille Conservatoire de Lille Lille, Nord Concert hommage à Henri Tomasi (1901 – 1971) Conservatoire de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Concert hommage à Henri Tomasi (1901 – 1971) Conservatoire de Lille, 16 octobre 2021, Lille. Concert hommage à Henri Tomasi (1901 – 1971)

Conservatoire de Lille, le samedi 16 octobre à 20:00

**Programme** Beethoven, Trois Equale pour 4 trombones Wo0 30 Tomasi : • Fanfares liturgiques • Cantù di malincunia, extrait des Cantu di cirnu – Arrangement : Laurent GOOSSAERT • Dio vi salve Regina (Hymne religieux corse) – Arrangement : Laurent GOOSSAERT direction Laurent Goossaert _Seconde partie_ Concert interprété par le Brass Band de la Musique de l’Infanterie **Programme** Bernstein : Ouverture de Candide West Side Story Suite Direction : les élèves de la classe de direction d’orchestre du Conservatoire

Entrée libre et gratuite

Concert hommage à Henri Tomasi (1901 – 1971) Première partie Concert interprété par les élèves du Conservatoire de Lille et les étudiants de l’École Supérieure Musique et Danse (ESMD) Conservatoire de Lille Place du concert Lille Vieux-Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T20:00:00 2021-10-16T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Conservatoire de Lille Adresse Place du concert Ville Lille lieuville Conservatoire de Lille Lille