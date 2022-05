Concert-hommage à Hélène Le Roy Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Concert-hommage à Hélène Le Roy Reims, 22 mai 2022, Reims. Concert-hommage à Hélène Le Roy Rue Ambroise Petit Basilique Saint-Remi Reims

2022-05-22 – 2022-05-22 Rue Ambroise Petit Basilique Saint-Remi

Reims Marne Concert en hommage à Hélène Le Roy, cheffe de chœur qui est intervenue auprès du C.R.R., de l’Opéra et qui enseignait à la fac de musique.

Elle dirigeait, en parallèle, la chorale La Veslardanne depuis 40 années et le chœur Ars Vocalis depuis 30 ans. Ce concert se déroulera autour de deux œuvres dont elle avait débuté l’apprentissage avec ses deux formations : La Sunrise Mas de Gjeilo, qui sera interprété par le chœur de chambre Ars Vocalis, accompagné d’un quintet à cordes.

Suivie de La Misa Tango, de Martin Palmeri, accompagnée d’un quintet à cordes, d’un piano, de Jérémy Vannereau au bandonéon et Hadhoum Tunc, mezzo soprano, assurera les parties solistes de l’œuvre. https://www.helloasso.com/associations/choeur-de-chambre-ars-vocalis/evenements/concert-hommage-a-helene-le-roy Rue Ambroise Petit Basilique Saint-Remi Reims

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse Rue Ambroise Petit Basilique Saint-Remi Ville Reims lieuville Rue Ambroise Petit Basilique Saint-Remi Reims Departement Marne

Reims Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

Concert-hommage à Hélène Le Roy Reims 2022-05-22 was last modified: by Concert-hommage à Hélène Le Roy Reims Reims 22 mai 2022 Marne Reims

Reims Marne