Concert hommage à Georges Brassens
Scène de Bayssan, 18 septembre 2021, Béziers.

Scène de Bayssan, le samedi 18 septembre à 18:00

À l’occasion des 40 ans de sa mort et des 100 ans de sa naissance, Hérault Big Band s’est approprié l’œuvre de Georges Brassens et a souhaité la restituer dans une forme orchestrale inédite, celle du big band de jazz. Si la plume du poète est unanimement reconnue par le grand public, son sens de la mélodie et les structures harmoniques de ses chansons sont tout particulièrement respectés des musiciens de jazz. Les trajets mélodiques faussement simples, les parcours harmoniques mais aussi son placement rythmique et son rapport à l’accompagnement sonnent résolument jazz et rappellent que la jeunesse du natif de Sète a été bercée par le jazz de Duke Ellington. En 1979, peu de temps avant sa disparition, Brassens enregistre l’album « Giant of Jazz », une première relecture de son univers, de son vivant, et avec ses amis jazzmen d’alors. Cet album sera suivi d’un deuxième, après sa mort, où Henri Salvador, Clark Terry, Moustache, entourés de nombreux jazzmens américains, lui rendront hommage Relecture d’un répertoire qui transpire le jazz ? Assurément, mais pas uniquement. Au-delà de l’hommage, il s’agit pour cette pléiade de musiciens Héraultais de s’approprier cette œuvre familière, et d’en faire une matière musicale qui, en résonance avec une certaine époque, vient questionner les processus d’écriture et d’improvisation du jazz d’aujourd’hui.

Sur inscription auprès de la billetterie

Scène de Bayssan Route de Vendres, 34500, Béziers Béziers Hérault



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T19:00:00