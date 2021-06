Jaligny-sur-Besbre Jaligny-sur-Besbre 03220, Jaligny-sur-Besbre Concert Hommage à Georges BRASSENS Jaligny-sur-Besbre Jaligny-sur-Besbre Catégories d’évènement: 03220

Jaligny-sur-Besbre

Concert Hommage à Georges BRASSENS Jaligny-sur-Besbre, 12 juin 2021-12 juin 2021, Jaligny-sur-Besbre. Concert Hommage à Georges BRASSENS 2021-06-12 20:00:00 20:00:00 – 2021-06-12

Jaligny-sur-Besbre 03220 Jaligny-sur-Besbre Centenaire de la naissance de l’artiste.

Concert hommage par le groupe Malo : Des voix mixtes et des instruments acoustiques pour un groupe de chason française qui nous emmènent vers des contrées où se cotoient la fête et la poésie. Centenaire de la naissance de l’artiste.

Concert hommage par le groupe Malo : Des voix mixtes et des instruments acoustiques pour un groupe de chason française qui nous emmènent vers des contrées où se cotoient la fête et la poésie.

Détails Catégories d’évènement: 03220, Jaligny-sur-Besbre Étiquettes évènement : Autres Lieu Jaligny-sur-Besbre Adresse Ville Jaligny-sur-Besbre lieuville 46.37933#3.59161