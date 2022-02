Concert hommage à Gaby Verlor Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Concert hommage à Gaby Verlor Médiathèque La Grand-Plage, 2 avril 2022, Roubaix. Concert hommage à Gaby Verlor

Médiathèque La Grand-Plage, le samedi 2 avril à 15:00

La Roubaisienne Gaby Verlor aurait eu 100 ans en 2021. Actrice et chanteuse, elle a composé les musiques de nombreux succès de la chanson française (le petit bal perdu). Dans le cadre des concerts “15 Heures Tympantes” Frédéric et son orgue de barbarie font revivre la grande époque des chansonniers avec un récital mêlant chansons pâtoisantes, succès intemporels et chansons de Gaby Verlor.

Gratuit, entrée libre

15 heures tympantes Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T15:00:00 2022-04-02T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Médiathèque La Grand-Plage Adresse 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Ville Roubaix lieuville Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Departement Nord

Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Concert hommage à Gaby Verlor Médiathèque La Grand-Plage 2022-04-02 was last modified: by Concert hommage à Gaby Verlor Médiathèque La Grand-Plage Médiathèque La Grand-Plage 2 avril 2022 Médiathèque La Grand-Plage Roubaix roubaix

Roubaix Nord