**Concert hommage à Fantani Touré** **20 novembre 2021 de 20h30 à 22h00** Animé par **Abou Kouyaté** et **Assy Diabaté** Et en présence de son mari Habib Dembélé **Fantani Touré** Née en 1964 à Bamako, au Mali, et décédée en 2014 à Aubervilliers (France), **Fatoumata Touré** était Ambassadrice de l’Unesco pour la Paix et militante des Droits de la Femme. Présidente de l’Association **Kolomba** à Aubervilliers où elle vivait avec son mari, le comédien **Habib Dembélé** dit “**_Guimba National_**” et ses enfants, cette diva de la musique mandingue a mené de nombreuses actions culturelles et sociales. Une rue de la ville d’Aubervilliers porte aujourd’hui son nom. **Abou Kouyaté** et **Assy Diabaté** Originaire du Mali, **Abou Kouyaté** est griot. Régisseur de Salif Keïta pendant plusieurs années, il s’installe a Pantin en 2008 où il devient régisseur de la ville. Avec sa femme **Assy Diabaté**, ex- choriste de Fantani Touré, il a joué en 2019 en première partie d’Amadou & Mariam à Pantin. Ensemble ils jouent dans les mariages, les baptêmes et donnent des concerts en Seine-Saint-Denis. – **Retrouvez tout le programme 2021-2023 sur le site Afrisson.com :** * [**[www.afrisson.com/les-musiciens-africains-racontent-leur-93/](www.afrisson.com/les-musiciens-africains-racontent-leur-93/)**](www.afrisson.com/les-musiciens-africains-racontent-leur-93/) – * Une exposition produite par **Afrisson** et annoncée sur l’**Agenda des sélection d’Afrisson.com** –

