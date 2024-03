CONCERT HOMMAGE A DANIEL LEVI BOURSE DU TRAVAIL Lyon, mercredi 26 juin 2024.

CONCERT HOMMAGE À DANIEL LEVI, AU PROFIT DE L’ASSOCIATION DANIEL LEVI LA MUSIQUE EST UN REMÈDE. UN PIANO POUR LA VIE CONCERTS AU PROFIT DE L’ASSOCIATION DANIEL LEVI Mon cher mari, je repars sur les routes accompagnée de notre famille de cœur, tes musiciens, du Gospel’N Life Harmony, toute l’équipe de communication ainsi que notre fille Nessyel, Abel et Rephaël pour continuer sur ta voie et faire résonner ta musique partout en France et dans le monde (Sandrine Levi) MARDI 7 MAI 2024 au THÉÂTRE MOGADOR La musique était pour Daniel Lévi un vrai remède. Lors de ses soins et hospitalisations, il se mettait au piano et partageait des moments de bonheur avec les autres malades et le personnel soignant. DONNER DU BONHEUR AUX AUTRES, ce qu’il aimait tant faire. Après une soirée hommage exceptionnelle au Théâtre Mogador le 7 novembre 2022, un nouveau concert hommage sera organisé le 26 juin 2024 à LYON BOURSE DU TRAVAIL . Un concert au cours duquel ses amis artistes reprendront ses plus beaux titres, accompagnés de ses musiciens et du Gospel’N Life Harmony. Ce concert sera suivi d’une tournée à travers toute la France. Pour qu’à jamais vive la musique de Daniel Levi. À Paris et partout en France, chaque date sera l’occasion de lui rendre hommage mais également de récolter des fonds qui serviront à acheter des pianos qui seront déposés dans un espace musical créé à la mémoire de l’Artiste dans tous les hôpitaux de France. Des animations musicales autour de ces pianos auront lieu régulièrement durant toute l’année, assurées par des artistes et musiciens. « La musique est la plume de l’âme » Daniel Lévi

Tarif : 35.00 – 65.00 euros.

Début : 2024-06-26 à 20:00

Réservez votre billet ici

BOURSE DU TRAVAIL 205, PLACE GUICHARD 69003 Lyon 69