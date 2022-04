Concert hommage à Charles Aznavour Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Munster

Concert hommage à Charles Aznavour Munster, 14 mai 2022, Munster. Concert hommage à Charles Aznavour Munster

2022-05-14 – 2022-05-14

Munster Haut-Rhin EUR Fan du grand Charles, Christian, accompagné par ses musiciens talentueux, met tout son cœur à vous faire revivre la carrière de la Star et ressentir toute l’émotion de ses chansons. De nombreux mois de préparation et de répétition sont été nécessaires pour mener à bien ce projet. La partition de chaque chanson a fait l’objet d’un travail d’adaptation personnel par la Compagnie Aznav pour traduire, selon nous, l’esprit de la chanson. Hommage à Charles Aznavour +33 3 89 77 75 00 Fan du grand Charles, Christian, accompagné par ses musiciens talentueux, met tout son cœur à vous faire revivre la carrière de la Star et ressentir toute l’émotion de ses chansons. De nombreux mois de préparation et de répétition sont été nécessaires pour mener à bien ce projet. La partition de chaque chanson a fait l’objet d’un travail d’adaptation personnel par la Compagnie Aznav pour traduire, selon nous, l’esprit de la chanson. Munster

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Munster Autres Lieu Munster Adresse Ville Munster lieuville Munster Departement Haut-Rhin

Munster Munster Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/munster/

Concert hommage à Charles Aznavour Munster 2022-05-14 was last modified: by Concert hommage à Charles Aznavour Munster Munster 14 mai 2022 Haut-Rhin Munster

Munster Haut-Rhin