Vareilles Vareilles Saône-et-Loire, Vareilles Concert hommage à Brassens Vareilles Vareilles Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Vareilles

Concert hommage à Brassens Vareilles, 18 septembre 2021, Vareilles. Concert hommage à Brassens 2021-09-18 – 2021-09-18 Salle des fêtes 4 rue Elie Maurette

Vareilles Saône-et-Loire Vareilles EUR Les compères du groupe « Les Soutiens Georges » proposent un répertoire puisé, comme leur doux sobriquet le laisse deviner, dans l’œuvre de Brassens, depuis près de 30 ans à travers environ 600 concerts, ventre saint gris !

Sauf le respect qu’ils lui doivent, ils déposent leurs pattes crochues et velues sur certaines chansons et restent fidèles aux arrangements originaux pour d’autres, le tout baignant dans un humour parfois tendre, parfois caustique, mais toujours convivial. Claudius, au chant, à la parlotte, et à la guitare « ordinaire », Benoît, à la « coquine » contrebasse, parviennent à partager leur passion commune pour Tonton Georges avec les spectateurs en leur faisant découvrir quelques joyaux peu connus, tout en leur permettant aussi de fredonner ou d’hurler à leur guise des refrains à tout jamais gravés dans nos mémoires. Les compères du groupe « Les Soutiens Georges » proposent un répertoire puisé, comme leur doux sobriquet le laisse deviner, dans l’œuvre de Brassens, depuis près de 30 ans à travers environ 600 concerts, ventre saint gris !

Sauf le respect qu’ils lui doivent, ils déposent leurs pattes crochues et velues sur certaines chansons et restent fidèles aux arrangements originaux pour d’autres, le tout baignant dans un humour parfois tendre, parfois caustique, mais toujours convivial. Claudius, au chant, à la parlotte, et à la guitare « ordinaire », Benoît, à la « coquine » contrebasse, parviennent à partager leur passion commune pour Tonton Georges avec les spectateurs en leur faisant découvrir quelques joyaux peu connus, tout en leur permettant aussi de fredonner ou d’hurler à leur guise des refrains à tout jamais gravés dans nos mémoires. BSB dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Saône-et-Loire, Vareilles Autres Lieu Vareilles Adresse Salle des fêtes 4 rue Elie Maurette Ville Vareilles lieuville 46.20722#4.33911