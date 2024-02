CONCERT HOMMAGE A BILL EVANS ARSENAL SALLE DE L’ESPLANADE Metz, jeudi 15 février 2024.

Jeudi

Esthète du piano jazz, Paul Lay a rassemblé le trio déjà à l’œuvre sur ses albums Mikado et The Party pour revisiter la musique de celui qui a révolutionné l’art du combo piano-contrebasse-batterie Bill Evans. Les compositions emblématiques de celui-ci ( Blue in Green , «Very Early , The Two Lonely People ) et les grands standards dont il fut l’interprète de référence («Alice in Wonderland , You must Believe in Spring ) empruntent ici de nouveaux chemins, tout en préservant le jeu subtil et élégant du pianiste américain. Un hommage rendu de la plus belle des manières en alliant l’inventivité à l’admiration.Tout public

8 EUR.

ARSENAL SALLE DE L’ESPLANADE 3 avenue Ney

Metz 57000 Moselle Grand Est

Début : 2024-02-15 20:00:00

fin : 2024-02-15 21:20:00



