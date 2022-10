Concert Hommage à Barbara par Catherine DARGENT Trévières Trévières Catégories d’évènement: Calvados

Calvados Trévières L’ADTLB tient à rendre hommage à l’immense chanteuse qu’était Barbara qui nous a quittés en 1997, il y a 25 ans. Qui ne se souvient de ses chansons : Une petite cantate, Dis, quand reviendras-tu ?, Nantes, Göttingen, La Dame brune, L’Aigle noir, Mes hommes, Marienbad ou encore Ma plus belle histoire d’amour, c’est vous ? La « Dame en noire » à la voix de cristal, s’est beaucoup contée et confiée dans ses textes. Elle a profondément marqué la chanson française de sa musique tout empreinte de poésie et ô combien passionnelle. Catherine DARGENT a un parcours de formation classique. Elle étudie la flûte puis le chant et fait très vite son choix : le travail sur la voix la passionne. Elle étudie alors le chant choral, puis travaille de longues années avec Dominique Desmons. C’est une passionnée de chanson à texte française. Elle enchaîne pendant 20 ans les hommages à Piaf, Brel ou Barbara. Elle vous chante, vous raconte, les chansons connues, mais aussi méconnues, celles qui ont marqué la vie de la Longue Dame Brune. Concert réalisé en collaboration avec la commune de Trévières et le soutien d’Isigny Omaha Intercom. Autres informations : Réservations, informations : ADTLB 02 31 22 17 44 – adtlb@orange.fr

adtlb@orange.fr +33 2 31 22 17 44

