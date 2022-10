Concert – hommage à Aznavour Turckheim, 14 avril 2023, Turckheim.

Concert – hommage à Aznavour

1 Rue de l’Huilerie Turckheim Haut-Rhin

2023-04-14 20:30:00 – 2023-04-14 22:00:00

Turckheim

Haut-Rhin

EUR Qui ne connait pas le grand Charles ?

La compagnie AZNAV a été créée en 2019 à Colmar spécialement pour rendre hommage à Aznavour. Rendre hommage c’est d’abord aimer, comprendre et ressentir. Christian Caruana est

un fan inconditionnel du grand Charles depuis le premier jour. Son physique, son timbre de voix, proche de celui de Charles, et son immense talent lui permettent d’interpréter de manière

particulièrement réussie le répertoire de la Star.

Accompagné par ses musiciens talentueux, il met tout son coeur à vous faire revivre ses plus grandes chansons et ressentir toute l’émotion de ses chansons.

De nombreux mois de préparation et de répétitions ont été nécessaires pour mener à bien ce projet.

La partition de chaque chanson a fait l’objet d’un travail d’adaptation personnel par la Compagnie AZNAV au plus proche de la partition originale.

Qui ne connait pas le grand Charles ?

La compagnie AZNAV a été créée en 2019 à Colmar spécialement pour rendre hommage à Aznavour. Rendre hommage c’est d’abord aimer, comprendre et ressentir.

+33 3 89 27 61 62

Turckheim

dernière mise à jour : 2022-09-14 par