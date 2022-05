Concert hommage à Alexandre Desplat Palais des congrès et des festivals Atlantia, 3 juillet 2022, La baule.

Concert hommage à Alexandre Desplat

Palais des congrès et des festivals Atlantia, le dimanche 3 juillet à 16:30

Festival de Cinéma et de Musique de Film de La Baule ==================================================== Le compositeur français multi-primé et deux fois Oscarisé pour The Grand Budapest Hotel et La Forme de l’eau (The Shape of Water), à qui l’on doit également les musiques, entre autres, des films La Jeune Fille à la perle, De battre mon cœur s’est arrêté, Le discours d’un roi, The Ghost Writer, De rouille et d’os, L’Étrange Histoire de Benjamin Button, Un prophète, The Tree of Life, Argo, Zero Dark Thirty, Imitation Game ou encore The Danish Girl, sera l’invité d’honneur de la 8ème édition du Festival de Cinéma et de Musique de Film de La Baule (du 29 juin au 03 juillet). À cette édition, Alexandre Desplat, donnera un concert de clôture durant lequel il se produira sur scène.

Billet: 35

Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule Loire-Atlantique



