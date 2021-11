Concert HOLLIE COOK [UK] Beauvais, 20 mars 2022, Beauvais.

Concert HOLLIE COOK [UK] Beauvais

2022-03-20 20:30:00 – 2022-03-20 23:30:00

Beauvais Oise

5 5 18 ASCA, L’Ouvre-Boîte, Beauvais

Tarifs :

18 € : Tarif Plein

10 € : avec le PASS 3 CONCERTS

8 € : Tarif réduit 1 (groupes de plus de 10 personnes, associations, CE, partenaires sociaux, abonnés GAM, Lune des Pirates et Théâtre du Beauvaisis)

? 5 € : Tarif réduit 2 (- 26 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA)

Infos/billetterie : https://www.asca-asso.com/liste…/2021-2022/hollie-cook/

HOLLIE COOK

La jeune anglaise nous envoûte par sa voix unique et son charisme légendaire et combine admirablement son amour pour le rock tout en baignant dans un univers reggae teinté de vibes tropicales. Elle réussit merveilleusement bien à se frayer un chemin entre ses origines du West London et son ouverture d’esprit pour toutes autres collaborations. La chanteuse est sollicitée et récompensée à plusieurs reprises pour ses disques et se produit désormais sur scène dans le monde entier.

asca@asca-asso.com +33 3 30 34 41 03 https://www.asca-asso.com/

Concert HOLLIE COOK [UK]

Beauvais

