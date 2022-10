Concert – Hocine Benhameur & Diofel

2022-11-26 – 2022-11-26 Deux artistes slameurs se partagent la scène pour une soirée en rythmes et rimes !

HOCINE BENAMEUR

Savant mélange de musique électronique et orientale, de performance instrumentale où modernité et répertoires traditionnels se côtoient. Un son et une ambiance unique dans la sphère des musiques actuelles.

DIOFEL

Véritable nomade sédentaire, sa poésie s’inscrit dans une démarche d’éducation populaire et affirme une ambition pédagogique de sensibiliser le public, tant au spectacle vivant qu’au dialogue interculturel. Billetterie à l’accueil ou sur le site de la MJC dernière mise à jour : 2022-10-12 par

