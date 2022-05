Concert : HK Luxeuil-les-Bains, 20 juillet 2022, Luxeuil-les-Bains.

Concert : HK Place de l’Abbaye Cloître de l’abbaye Saint Colomban Luxeuil-les-Bains

2022-07-20 21:30:00 – 2022-07-20 23:00:00 Place de l’Abbaye Cloître de l’abbaye Saint Colomban

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

15 EUR HK et ses ami.es nous reviennent avec un nouveau spectacle. Toujours le même amour des mots qui s’envolent, des mélodies nomades et des rythmes dansants. Du world à la française aux accents chtis, occitans, créoles, bretons ou encore berbères. Un voyage musical qui commence aux cœurs de nos terroirs pour nous inviter aussitôt à nous ouvrir sur le monde et à le parcourir en chansons. HK nous parle encore de Nous aujourd’hui, et de ces lendemains joyeusement solidaires auxquels on rêve encore, obstinément.

Un spectacle comme une valse contagieuse, qui nous donnera envie de danser avec HK et sa bande de joyeux saltimbanques, pour de nouveaux beaux moments à vivre…ensemble. Il suffit d’avoir partagé un jour un de leur concert pour savoir à quel point leur musique est entraînante. La scène est leur jardin sans l’ombre d’un doute : ils s’y amusent, ils nous entraînent, ils nous embarquent, nous interpellent, nous font danser, rire et pleurer… Des rêves et des révoltes en partages, des sourires et des yeux qui brillent, un peut tout cela à la fois, du premier mot à la dernière note.

« La Terre est si petite et nos rêves si grands…

Chanteur : Kaddour Hadadi, HK

Guitariste : Manuel Paris

Bassiste : Eric Janson

Batteur : Sébastien Wacheux

Accordéon, guitare : Meddhy Ziouche

Trompette : Yvan Djaouti

Choeur : Sabrina Belmo, Saïd Zarouri, Claire Mbongo

