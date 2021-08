Concert HK & les Saltimbanks Tarnos, 21 août 2021, Tarnos.

Concert HK & les Saltimbanks 2021-08-21 – 2021-08-21 RD810 Place Alexandre Viro

Tarnos Landes Tarnos

CONCERT ANNULÉ EN RAISON DU DECRET RELATIF AUX MESURES SANITAIRES.

REMPLACÉ PAR HARMONIE DE BIARRITZ ET FANFARE LES INCOGNITOS.

Entrez dans la danse joyeuse et contagieuse de HK et sa bande de saltimbanques. Un voyage musical qui vous conduira à parcourir le monde en chansons, HK sachant toujours trouver les mots pour faire résonner l’ici et l’ailleurs sous des rythmes entraînants. Une ode à la joie que l’on partage tous et toutes ensemble !

Concert gratuit.

Rendez-vous à 20h30, place Alexandre Viro (en face de la mairie).

+33 5 59 64 00 40

