Nord

Chanteur, écrivain et poète, le roubaisien HK promène ses histoires depuis plus de 15 ans dans un univers de résistance musicale, dansante et poétique, aussi bien combative que fraternelle. Sa nouvelle tournée avec les Saltimbanks est l’occasion de continuer à rêver, rire et danser tous ensemble, au Grand Sud, bien sûr !

15 €

HK et ses Saltimbanks viennent nous faire « danser encore » Le Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59000 LILLE Lille Lille-Sud Nord

2022-05-20T20:00:00 2022-05-20T22:30:00

Catégories d'évènement: Lille, Nord
Lieu Le Grand Sud
Adresse 50 rue de l'Europe, 59000 LILLE
Ville Lille

