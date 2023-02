Concert historique dans le salon de Victor Hugo Maison de Victor Hugo Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Concert historique dans le salon de Victor Hugo Maison de Victor Hugo, 4 février 2023, Paris. Le samedi 04 février 2023

de 19h30 à 20h30

. gratuit En lien avec l’exposition “Louis Boulanger, peintre rêveur”, le Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris et la Maison de Victor Hugo proposent un programme de master class et un concert par les élèves de la classe de pianoforte et de musique de chambre de Luca Montebugnoli et de la classe de Lied et Mélodie d’Edoardo Torbianelli. samedi 4 février à 19h30 «Concert historique» dans le salon de Victor Hugo, piano Pleyel de 1839

Le concert évoquera également la passion du grand écrivain pour la musique du passé.

En effet, à côté de l’admiration pour des compositeurs du passé récent tels que Schubert et surtout Beethoven, dont il disait qu’ils «entendaient l’infini», Victor Hugo était également un profond connaisseur de musiques véritablement anciennes et notamment de celle de Giovanni Pierluigi da Palestrina, qu’il avait découvertes aux fameux «Concerts historiques» organisés par son ami François-Joseph Fétis dans les années 1830. mardi 31 janvier de 15h à 17h Master class en public, entrée libre

mercredi 1 février de 11h à 13h Master class en public, entrée libre Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 Paris Contact : inga.walc-bezombes@paris.fr

© Maison de Victor Hugo

