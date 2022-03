Concert : Histoires d’eau Saint-Romain-de-Colbosc Saint-Romain-de-Colbosc Catégories d’évènement: Saint-Romain-de-Colbosc

Seine-Maritime

Concert : Histoires d’eau Saint-Romain-de-Colbosc, 13 mai 2022, Saint-Romain-de-Colbosc. Concert : Histoires d’eau Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc

2022-05-13 – 2022-05-13 Rue Henri Odièvre Le SiRoCo

Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime Saint-Romain-de-Colbosc Par la Chorale du Collège A.Siegfried Embarquement pour des voyages fluides, des traversées sous formes de tableaux scéniques, des découvertes de voix adolescentes sur les rythmes chaloupés des instrumentistes, dont Pierre Turmel aux claviers, guitares et des instrumentistes du collège. La chorale dirigée par Fabienne Herbreteau est constituées de collégiens de la 6ème à la 3ème. Date : Le vendredi 13 mai à 20h

Durée : 1h15

Tarif unique : 5€ Tout public. Par la Chorale du Collège A.Siegfried Embarquement pour des voyages fluides, des traversées sous formes de tableaux scéniques, des découvertes de voix adolescentes sur les rythmes chaloupés des instrumentistes, dont Pierre Turmel aux claviers,… +33 2 35 20 57 92 https://www.lesiroco.com/ Par la Chorale du Collège A.Siegfried Embarquement pour des voyages fluides, des traversées sous formes de tableaux scéniques, des découvertes de voix adolescentes sur les rythmes chaloupés des instrumentistes, dont Pierre Turmel aux claviers, guitares et des instrumentistes du collège. La chorale dirigée par Fabienne Herbreteau est constituées de collégiens de la 6ème à la 3ème. Date : Le vendredi 13 mai à 20h

Durée : 1h15

Tarif unique : 5€ Tout public. Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc

dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Romain-de-Colbosc, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Romain-de-Colbosc Adresse Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Ville Saint-Romain-de-Colbosc lieuville Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc Departement Seine-Maritime

Concert : Histoires d’eau Saint-Romain-de-Colbosc 2022-05-13 was last modified: by Concert : Histoires d’eau Saint-Romain-de-Colbosc Saint-Romain-de-Colbosc 13 mai 2022 Saint-Romain-de-Colbosc seine-maritime

Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime