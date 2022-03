CONCERT HISTOIRES DE GEEKS Breux, 26 mars 2022, Breux.

CONCERT HISTOIRES DE GEEKS Pub the Oak 44B Rue dessous Breux

2022-03-26 21:00:00 21:00:00 – 2022-03-26 Pub the Oak 44B Rue dessous

Breux Meuse Breux Meuse Grand Est France

0 EUR

Adultes

Quand la musique raconte l’informatique, cela donne « Histoires de geeks » !

Dans un monde de plus en plus digitalisé, « Histoires de geeks » décrypte, en musique et avec humour, les technologies de l’information et de la communication.

Ses chansons, tels que « Y a pas de Wifi », « Mon algorithme » ou encore « Ta gueule connasse (le GPS) », vous révèlent les dessous de l’informatique, les fantasmes, les craintes et espoirs qu’elle suscite.

Tout y passe : les technologies, l’intelligence artificielle, les réseaux sociaux, l’humain augmenté pour le meilleur et pour le pire…

Les chansons d’« Histoires de geeks » s’accompagnent d’une guitare acoustique dans un style de chanson pop festif, afin de mettre en valeur ses textes en français.

Unique en France/Belgique/Luxembourg.

+33 3 29 86 50 66

Organisateur

Pub the Oak 44B Rue dessous Breux

dernière mise à jour : 2022-03-15 par OT TRANSFRONTALIER PAYS DE MONTMEDY Système d’information touristique LorrainSystème d’information touristique Lorrain