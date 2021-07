Concert : “Histoire de Cartouche, un bandit de la Renaissance” Longues-sur-Mer, 2 août 2021, Longues-sur-Mer.

Concert : “Histoire de Cartouche, un bandit de la Renaissance” 2021-08-02 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-02 21:00:00 21:00:00

Longues-sur-Mer Calvados Longues-sur-Mer

VIIIe Festival des Embruns, dirigé par Patrick Bismuth et Hélène Houzel. Crée par l’ADTLB en partenariat avec l’Association Animus.

ENSEMBLE ALMAGESTE

Avec la musique imagée et vivante de François Francœur, ce spectacle retrace la vie de l’ennemi public numéro un du 18ème siècle, un bandit flamboyant et populaire nommé Cartouche qui eut son heure de gloire à Paris, sous la régence. Un mélodrame avant la lettre, dans un style satyrique, écrit à partir d’un poème épique en alexandrins de Racot de Granval.

VIIIe Festival des Embruns, dirigé par Patrick Bismuth et Hélène Houzel. Crée par l’ADTLB en partenariat avec l’Association Animus.

ENSEMBLE ALMAGESTE

Avec la musique imagée et vivante de François Francœur, ce spectacle retrace la vie de l’ennemi…

abbayedelongues14@gmail.com +33 2 31 21 78 41

VIIIe Festival des Embruns, dirigé par Patrick Bismuth et Hélène Houzel. Crée par l’ADTLB en partenariat avec l’Association Animus.

ENSEMBLE ALMAGESTE

Avec la musique imagée et vivante de François Francœur, ce spectacle retrace la vie de l’ennemi public numéro un du 18ème siècle, un bandit flamboyant et populaire nommé Cartouche qui eut son heure de gloire à Paris, sous la régence. Un mélodrame avant la lettre, dans un style satyrique, écrit à partir d’un poème épique en alexandrins de Racot de Granval.

Montage : Abbaye de Longues. Photos : ADTLB

dernière mise à jour : 2021-07-28 par