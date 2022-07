Concert Hippy’s Not Dead

2022-07-30 21:00:00 – 2022-07-30 23:00:00 EUR 0 0 Hippy’s Not Dead vous replongera dans les années 70 (en y ajoutant une dose de bonne humeur) ! Retrouvez, les plus grands tubes des Rolling Stones, Lou Reed en passant par les Beatles, America, Eagles … Un duo acoustique, guitare, voix et percussion, qui vous emmènera dans son univers Pop, Folk. Retrouvez, les plus grands tubes des Rolling Stones, Lou Reed en passant par les Beatles, America, Eagles … Un duo acoustique, guitare, voix et percussion. Hippy’s Not Dead vous replongera dans les années 70 (en y ajoutant une dose de bonne humeur) ! Retrouvez, les plus grands tubes des Rolling Stones, Lou Reed en passant par les Beatles, America, Eagles … Un duo acoustique, guitare, voix et percussion, qui vous emmènera dans son univers Pop, Folk. dernière mise à jour : 2022-07-07 par

