Loire-Atlantique Le Son’art organise une soirée hip-hop à l’espace Boby Lapointe vendredi 10 février.

Les portes seront ouvertes dès 19h30 pour accueillir l’exposition du dessinateur brevinois Tom Trottier (@prinaiszoo) qui a pour inspiration la scène hip-hop américaine des années 90. Au programme :

– Un happening de Nio, une jeune rappeuse du Pays de Retz (en partenariat avec Pornic Agglo)

– Viendra le tour de Lauceka, véritable caméléon, il propose un rap parfois sensible, parfois cons-cient, sans oublier les purs instants kickage de haute volée

– LCK, jeune rappeur de Saint-Brevin-les-Pins qui vient de sortir son premier album intitulé «Head full of dream» (dispo sur toutes les plateformes), conclura la soirée avec un live chill et dansant à coup de gros hits parfaits pour le prochain été. Ne manquez pas cette soirée qui donne à s’exprimer à de jeunes talents locaux dont on a pas fini d’entendre parler.



Entrée gratuite sur réservation billet web : www.billetweb.fr/pro/lesonart Renseignements : le Son’Art – Espace Boby Lapointe – 108 avenue du Maréchal Joffre 44250 St-Brevin-les-Pins.

Téléphone : 02 40 27 25 25. Lien web : http://jeunesse.cc-sudestuaire.fr/le-sonart lesonart@cc-sudestuaire.fr http://jeunesse.cc-sudestuaire.fr/le-sonart/ Le Son’Art 108 Avenue Maréchal Joffre Saint-Brevin-les-Pins

