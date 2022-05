Concert : Hip-Hop au Thy’roir, 20 mai 2022, .

Concert : Hip-Hop au Thy’roir

2022-05-20 – 2022-05-20

Pour cette nouvelle soirée au Thy’roir, retrouvez les groupes Metal Attack et Brutal Stoner.

Perpétuer le Heavy Metal à travers une musique agressive et mélodique, telle est l’ambition de Metal Attack, groupe de Pontivy formé en 2015.

Brutal Stoner c’est l’art de cultiver le secret, mais aussi, astucieux mélange sans complexe de STONER et BRUTAL DEATH, aux influences diverses. Cette formation fait exploser sa rage et sa puissance telle une machine de guerre métallique impitoyable.

Concert à 21h

dernière mise à jour : 2022-04-28 par