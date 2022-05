Concert : Hip-Hop au Thy’roir, 14 mai 2022, .

Concert : Hip-Hop au Thy’roir

2022-05-14 – 2022-05-14

Trois groupes vont se succéder au Thy’roir pour une soirée consacrée au rap. D’abord Marché Noir, les rappeurs Oliver Saf et Casta, tous 2 ex Micronologie, se sont retrouvés pour signer plusieurs morceaux à la teinte sombre et à la saveur amer. Ensuite, La Courte Echelle et ses sonorités Hip-Hop pour finir la soirée place à Derisee/ Takz/ Hsama. Concert à 20h

Trois groupes vont se succéder au Thy’roir pour une soirée consacrée au rap. D’abord Marché Noir, les rappeurs Oliver Saf et Casta, tous 2 ex Micronologie, se sont retrouvés pour signer plusieurs morceaux à la teinte sombre et à la saveur amer. Ensuite, La Courte Echelle et ses sonorités Hip-Hop pour finir la soirée place à Derisee/ Takz/ Hsama. Concert à 20h

dernière mise à jour : 2022-04-28 par