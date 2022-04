Concert Hip Hop 90’s Chauny, 30 avril 2022, Chauny.

Concert Hip Hop 90’s Chauny

2022-04-30 – 2022-04-30

Chauny Aisne

Rendez-vous le samedi 30 avril à 21h00 à la V Room située 2A rue Ferdinand Buisson pour un concert Hip Hop 90’s Release Party !

Dj Niko’s sera sur la scène du VRoom pour une soirée mix spéciale années 90!

Le rap français et US à la mode old school seront à l’honneur.

Tarif : 2€

Informations au 03 65 31 00 01

+33 3 65 31 00 01

V Room

Chauny

