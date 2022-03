Concert Hilighttribe Lons-le-Saunier, 9 avril 2022, Lons-le-Saunier.

Concert Hilighttribe Boeuf sur le toit 135 Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier

2022-04-09 20:00:00 – 2022-04-09 22:00:00 Boeuf sur le toit 135 Place du Maréchal Juin

Lons-le-Saunier Jura

20 EUR HILIGHT TRIBE

Les pionniers de la Natural Trance reprennent leur tournée et s’arrêteront à Lons-le-Saunier en avril prochain ! Armés de leurs instruments venus des quatre coins du monde, du didgeridoo à la guitare en passant par la darbouka ou le djembé, Hilight Tribe délivre un live puissant, énergique et organique. Amateurs de trance instrumentale et de sons tribaux, c’est un concert à ne pas louper ! !

Scientyfreaks

Architecte sonore d’une nouvelle ère, Scientyfreaks ne connaît pas de limites dans les genres musicaux. Son expérience Break Beat et Abstract Techno est en synchronicité avec sa passion pour la Trance Progressive et la World Music. Ingénieur du son et compositeur, Seb aussi connu comme le batteur de Hilight Tribe est plus que jamais décidé à déchaîner ses beats puissants sur des mélodies harmonieuses et des airs ethniques.

https://my.weezevent.com/hilight-tribe-Lons-le-Saunier

HILIGHT TRIBE

