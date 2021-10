Paris Bar Commun île de France, Paris Concert Hildebrandt Bar Commun Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Concert Hildebrandt Bar Commun, 9 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 9 octobre 2021

de 20h à 21h

gratuit

Un festival de musique « live » nous plonge dans la diversité de la future scène musicale française pour la Fête des Vendanges de Montmartre. Hildebrandt compose, écrit et interprète un premier album Les Animals en 2016 puis îLeL en 2019. Sa silhouette imposante et sa voix puissante vont de pair avec un mélodiste acharné, continuellement à la recherche d’une immédiate simplicité, où la pluralité musicale électro-rock, la finesse des arrangements et la poésie de la langue française résonnent en harmonie. – Grand Prix de l’Académie Charles-Cros 2016 Concerts -> Chanson française Bar Commun 135, rue des poissonniers Paris 75018

Fête des vendanges de Montmartre

