Concert Highland Safari Route de Saint Lambert Cauville, vendredi 29 mars 2024.

Concert Highland Safari Route de Saint Lambert Cauville Calvados

Highland Safari Rock Celtique

Un voyage en terre d’Ecosse, une rencontre avec 6 musiciens de la région … caennaise.

Les chaussettes montantes, le sporran autour de la taille et les kilts traditionnels… Ce groupe vous offre un répertoire traditionnel écossais, irlandais et breton avec le rock ou encore la pop, ils se plaisent à décaler les styles et s’affichent résolument dans la mouvance celte.

PLANCHE DE CHARCUTERIE & FROMAGE DE 20H A 22H… Sur Réservation

Ambiance évasion !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:00:00

fin : 2024-03-29

Route de Saint Lambert Le Soubock

Cauville 14770 Calvados Normandie

