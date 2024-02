Concert High Voltage Tribute Band AC/DC 75, avenue Forest Charleville-Mézières, vendredi 15 mars 2024.

Concert High Voltage Tribute Band AC/DC 75, avenue Forest Charleville-Mézières

Plus qu’un tribute band, High/voltage est l’esprit d’ AC/DC !Fondé en 1992, HIGH/VOLTAGE s’est imposé au fil des ans comme un des meilleurs et plus authentique tribute band européenDepuis presque 30 ans maintenant, le nom de HIGH/VOLTAGE évoque des souvenirs de nuits de pur Sweaty Rock’n’Roll !Pendant les deux heures de spectacle, le groupe vous permet de revivre cette incomparable ambiance dégagée par les concerts d’AC/DC !Le répertoire d’ HIGH/VOLTAGE est composé des standards d’AC/DC comme Highway To Hell, Let There Be Rock , Whole Lotta Rosie, Hells Bells, Thunderstruck, Stiff upper Lip, You Shook Me All Night Long, Back in Black et naturellement For Those About To RockAvec plus de 800 concerts depuis ses débuts, HIGH/VOLTAGE s’est construit une solide réputation bien au-delà des frontières (France, Allemagne, Hollande, Luxembourg, Suisse )Le groupe a joué dans les plus grands festivals (Dour, Nandrin, SpaTribute, Parc Rock, Festival de la Rotonde, Super Bike Mettet, Paulusfeesten Fest Leuven, Marktrock Fest ….)et a même ouvert sold out pour Status Quo au Forest national de Bruxelles, sans oublier une tournée de 14 dates en Chine !Après leur passage pendant la période COVID, ils reviennent plus énervés que jamais !

2024-03-15

fin : 2024-03-15

75, avenue Forest

Charleville-Mézières 08000 Ardennes

