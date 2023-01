Concert : High Five Le Havre, 20 janvier 2023, Le Havre .

Concert : High Five

77 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre Seine-Maritime

2023-01-20 19:30:00 19:30:00 – 2023-01-20

Le Havre

Seine-Maritime

High Five, groupe du Pôle de répétition du CEM, donnera un concert dans le Bar. L’occasion de faire connaissance avec ce sympathique combo folk.

Ils sont 5, comme les doigts d’une main, résolument décidés à partager avec le public, un travail qu’ils peaufinent depuis de nombreuses années, entre les quatre murs discrets d’un des 6 studios de répétition du CEM.

Ils, c’est High Five, Vanessa au chant, Baptiste à la basse, Sylvain aux percus (et plus particulièrement au cajon), Alexandre et Vicky aux guitares. « Nous sommes des fidèles du Pôle de répétition du CEM, explique de concert les membres du groupe. Nous répétons ici depuis son ouverture en 2013 dans le cadre de différents projets. » High Five en est un des plus récents ; démarré il y a 4 ans, il a été interrompu par un covid « inopiné » qui a touché toutes les pratiques artistiques.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

+33 2 35 48 48 50 https://www.le-cem.com/

Le Havre

