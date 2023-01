CONCERT – HEY HEY MY MY Metz, 15 février 2023, Metz .

CONCERT – HEY HEY MY MY

69 rue Lothaire AEROGARE STATION LOTHAIRE Metz Moselle AEROGARE STATION LOTHAIRE 69 rue Lothaire

2023-02-15 20:30:00 20:30:00 – 2023-02-15

Metz

Moselle

Quand ces deux-là se retrouvent, les idées fusent et de nouvelles chansons naissent très vite. Et sur ce nouvel opus, elles sonnent comme autant de friandises pop, baignées de soleil anglais et d’arpèges folk venus tout droit de la côte ouest américaine.

Parce que, quand leurs deux voix s’harmonisent, on ne sait plus si on est en 2020 ou en 2010, si c’est moderne ou si c’est vieux, ou si ça a la moindre importance. A vrai dire on s’en fout. On se laisse emporter par la houle mélodieuse de leurs guitares, en attendant une suite très proche ou très lointaine. De toutes façons, « at the end of the day, there’ll be nowhere to stay ».

