Concert Hervé LECHABLE Le Danube Palace Café Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Concert Hervé LECHABLE Le Danube Palace Café Paris, 15 décembre 2023, Paris. Le vendredi 15 décembre 2023

de 20h30 à 21h45

.Tout public. gratuit Entrée libre :) Le Danube Palace Café accueille Hervé LECHABLE, ce vendredi 15 décembre à 20h30, venez plongez dans l’univers de l’artiste

et passée une agréable soirée dans un lieu chaleureux et accueillant ! Concert Hervé LECHABLE au Danube Palace Café « Hervé LECHABLE est un Chanteur de quartier dans l’est parisien, dont il décrit le quotidien au travers de ses chansons à la fois modernes et rétro. Il joue très régulièrement un peu partout, dans les cafés, les théâtres, les salles de concert ou même au marché ! Accompagné par des musiciens talentueux, Hervé partage régulièrement la scène avec Paulo Goude aux percussions, Jo Chérèze à la guitare ou Michel Pennec à l’accordéon. » Vendredi 15 décembre à 20h30 12 rue de la solidarité Paris 19 Métro 5 Ourcq | Métro 7bis Danube Le Danube Palace Café 12 rue de la Solidarité 75019 Paris Contact :

Hervé LECHABLE « Hervé LECHABLE est un Chanteur de quartier dans l’est parisien, dont il décrit le quotidien au travers de ses chansons à la fois modernes et rétro. Il joue très régulièrement un peu partout, dans les cafés, les théâtres, les salles de concert ou même au marché ! Accompagné par des musiciens talentueux, Hervé partage régulièrement la scène avec Paulo Goude aux percussions, Jo Chérèze à la guitare ou Michel Pennec à l’accordéon. » Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75019 Lieu Le Danube Palace Café Adresse 12 rue de la Solidarité Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Le Danube Palace Café Paris latitude longitude 48.8837209944072,2.39142797067362

Le Danube Palace Café Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/