Concert Hervé Krieff Giat, 31 juillet 2021, Giat. Concert Hervé Krieff 2021-07-31 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-31 22:00:00 22:00:00 La Fermanerie Jeandaleix

Giat Puy-de-Dôme Giat Chaque semaine un concert de musique traditionnelle vous attend à la Fermanerie. Repas possible sur réservation à la Table Paysanne. contact@lafermanerie.com +33 6 07 83 99 06 http://www.lafermanerie.com/ dernière mise à jour : 2021-07-22 par

