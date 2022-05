Concert : Hervé Huyghues Despointes et Diana Baturic Lanloup Lanloup Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lanloup Côtes d’Armor Lanloup Musique en Armor vous propose un concert d’Hervé Huyghues Despointes, ténor, et Diana Baturic au piano. Après un rêve , répertoire de mélodies françaises (Gabriel Fauré, Reynaldo Hahn…), dans le cadre de la magnifique église de Lanloup. nOrganisé en collaboration avec l’Association St Loup St Roch, au profit de la restauration de l’église de Lanloup. musiqueenarmor@gmail.com +33 6 89 10 35 32 Musique en Armor vous propose un concert d’Hervé Huyghues Despointes, ténor, et Diana Baturic au piano. Après un rêve , répertoire de mélodies françaises (Gabriel Fauré, Reynaldo Hahn…), dans le cadre de la magnifique église de Lanloup. nOrganisé en collaboration avec l’Association St Loup St Roch, au profit de la restauration de l’église de Lanloup. Lanloup

