Dinan Côtes d’Armor Dinan Les Amis des Orgues de Dinan organisent un concert d’Hervé Désarbre le 11 novembre en commémoration de l’Armistice de 1918 , en hommage à l’amitié Franco-Britannique et à l’Entente Cordiale. Hervé Désarbre, titulaire de l’orgue du Val de Grâce, Paris et organiste du Ministère des Armées.

Il reprendra les classiques : J.Alain, F.Arscott, J.S.Bach, F.Bodé « Clapson », B.Britten, J.Bret, P.Camonin, E.Elgar, J.R.Europe, D.Lockair, D.Milhaud, J.D.Pasquet, J.M.Plum, M.Ravel, W.Walton. Tarif: 10€. Gratuit pour les moins de 18 ans.

Billetterie sur place entrée Grand Rue à partir de 17h15

Ce concert a lieu pour valorisation et la restauration de l'orgue Anglais.

