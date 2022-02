Concert : Hermia Darrifourcq / Ceccaldi God at the Casino Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Melle Deux-Sèvres Concert : Hermia / Darrifourcq / Ceccaldi God at the casino samedi 7 mai à 21h au café du boulevard à Melle. Voici un trio particulièrement impétueux. Emmenée par Sylvain Darrifourcq, cette formation est d’une efficacité rythmique redoutable, construisant des grooves furieux et telluriques à couper le souffle. Un diamant brut avec cette nouvelle génération du jazz européen à découvrir de toute urgence… Valentin CECCALDI : BASSE

Manuel Hermia : saxophone Tarifs : 6€ à 8€.

