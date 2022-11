Concert: Héritage Soul Allègre Allègre Catégories d’évènement: Allègre

Haute-Loire

Concert: Héritage Soul Allègre, 21 décembre 2022, Allègre. Concert: Héritage Soul

8 Rue Notre Dame de l’Oratoire association La Coccinelle Allègre Haute-Loire association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire

2022-12-21 18:00:00 18:00:00 – 2022-12-21

association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire

Allègre

Haute-Loire Allègre Concert Gospel, RnB, A capella inédit à Allègre.

Toute l’équipe vous promet une soirée dynamique et pleine d’émotion. +33 4 15 46 00 68 https://coccinelle.cafe/ association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre

dernière mise à jour : 2022-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Allègre, Haute-Loire Autres Lieu Allègre Adresse Allègre Haute-Loire association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Ville Allègre lieuville association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Departement Haute-Loire

Allègre Allègre Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/allegre/

Concert: Héritage Soul Allègre 2022-12-21 was last modified: by Concert: Héritage Soul Allègre Allègre 21 décembre 2022 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire association La Coccinelle Allègre Haute-Loire Allègre Haute-Loire

Allègre Haute-Loire