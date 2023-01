CONCERT HELOISE MAY Continvoir Continvoir OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE Continvoir Catégories d’Évènement: Continvoir

Indre-et-Loire Continvoir 10 EUR 10 20 Le Coin Gourmand organise son premier concert gourmand de la saison 2023. C’est la chanteuse tourangelle Héloïse May, auteure-compositrice et interprète qui débute cette série de concerts ; elle vient présenter son 2e album Black Dress, composé de chansons originales entre folk, mélodies chaloupées et textes engagés, inspirées des répertoires de Ed Sheeran, Taylor Swift, mais aussi Adèle. Tout un univers a découvrir sans tarder Le Coin Gourmand organise son premier concert gourmand de la saison 2023. lecoingourmand.continvoir@gmail.com Le coin gourmand

