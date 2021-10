Paris Le Patronage Laïque Jules-Vallès île de France, Paris Concert : Helmi M’hadhbi Project Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris Catégories d’évènement: île de France

Concert : Helmi M'hadhbi Project Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 3 décembre 2021, Paris.

de 20h à 22h

payant

Réservation obligatoire – Paiement sur place 16€ / 14€ (Tarifs Ville de Paris) Voyage à travers des sons et des cultures du monde Helmi M’hadhbi est né dans la vieille ville de Tunis en 1981. À l’âge de 5 ans il commence l’apprentissage des percussions. À 11 ans il débute son parcours d’études musicales au sein du Conservatoire National de Tunis, en étudiant l’oud et le piano. En 2000, il rejoint l’Italie, où il poursuit sa passion artistique en collaborant avec plusieurs musiciens de calibre international. En 2005, avec le violoniste Corrado Bungaro, il fonde l’OrchExtra Terrestre, deuxième orchestre multi-ethnique de l’Italie, avec lequel il sillonne l’Italie et l’Europe. En 2008, il participe au Master Class organisé par l’Arab Oud House du Caire sous la direction du célèbre maitre Naseer Shamma. En 2012, il participe à un Master Class au Conservatoire national d’Istanbul avec le maitre Mehmet Bitmez. Dans la même année, avec Corrado Bungaro, il fonde l’ensemble Turchese (Turquoise). En 2014, il obtient un diplôme en Musicothérapie humanistico-transformante, recevant les félicitations du jury pour son mémoire sur le rôle de la musique soufi dans la musicothérapie. En 2015, il fonde l’ensemble Jussur Project (musique, danse et lecture) avec l’actrice italo-palestinienne Dalal Suleiman. Il est invité à se produire dans de nombreux événements ou institutions : World Music Festival de Lugano, Festival de danse contemporaine de Berlin, Casa del Jazz de Rome, Sounds of the Dolomites Festival, Museo Egizio di Torino. En 2018 fonde le “Helmi M’hadhbi Project”, composé de musiciens provenant de plusieurs pays du monde. Avec Helmi M’hadbhi (oud, compositions), Pouya Khoshravesh (kamanche) et Nicolas Derolin (percussions) Concerts -> Musiques du Monde Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015

