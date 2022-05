Concert : Helios – DJ set Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Le Havre Seine-Maritime Initialement prévu le 13 mars 2020, cette soirée de l’association Helios, malchanceuse à l’époque, verra enfin le jour (ou plutôt la nuit…), le 14 mai prochain. Le collectif invite Camion Bazar et La Mamie’s pour une nuit électronique et festive : 6h de live à 10 mains, par les meilleurs représentants de la fête décomplexée en France. Entrée réservée au public majeur. Le samedi 14 mai à 22h, au Magic Mirrors

Durée : 6 heures

Tarif : 18 € Le Havre

