2022-12-02 20:00:00 – 2022-12-02 01:00:00

Finistère Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Helgä, cinq petites lettres à première vue inoffensives pour une plongée musicale dont on ne sort pas indemne. Tantôt rock, tantôt jazzy, toujours viscérale, la formation bretonne s’aventure avec ardeur dans les confins inexplorés de la chanson française. Une musique d’écorchés vifs, crépusculaire, organique, qui emprunte sans fausse pudeur aux vénérés Bashung, Noir Désir, Dominique A ou encore Thiéfaine. À la fois singulier et digne héritier d’une tradition scénique nationale, le groupe s’amuse des contrastes, mêlant avec maestria mélodies vaporeuses et rythmes nerveux. Des compositions sur lesquelles glissent des textes poétiques, pour une atmosphère doucement mélancolique.

Helgä, c’est une expérience brute, sans artifices, à vivre absolument en live. Helgä, c’est :

Gaël Abaléo : Chant, Guitare

François Guichoux : Batterie

Ivan Le Saint : Basse, Contrebasse

Dorian Creignou : Saxophones, Programmation Réservation pour manger une bonne pizza sur place au 02 22 55 16 34

Participation au chapeau

