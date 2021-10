Concert Hélène Piris Bar Commun, 6 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 6 octobre 2021

de 20h à 21h

gratuit

Un festival de musique « live » nous plonge dans la diversité de la future scène musicale française pour la Fête des Vendanges de Montmartre.

Hélène Piris revient cette saison avec une formule explosive : sur une base rythmique ultra dynamique, le chant virtuose qu’on lui connaît est cette fois plus nerveux, rapide et tranchant, assénant une série de textes plus délicieux les uns que les autres mais assaisonnés au vitriol. Sur scène, le duo composé d’Hélène au chant et violoncelle et de Florie Perroud à la batterie et chœur est une bombe rythmique !

Bar Commun 135, rue des poissonniers Paris 75018

4 : Simplon (432m) 12 : Porte de la Chapelle (524m)



Contact :FÊTE DES VENDANGES DE MONTMARTRE https://www.facebook.com/FeteDesVendangesDeMontmartre/

Fête des vendanges de Montmartre