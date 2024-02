Concert Hélène Grandsire Les chansons des derniers albums Rue des Fontaines Eu, vendredi 8 mars 2024.

Concert Hélène Grandsire Les chansons des derniers albums Rue des Fontaines Eu Seine-Maritime

Chansons de contrebande

Jimmy écrit les paroles. Hélène compose et chante en s’accompagnant au piano.

Parmi ses multiples influences on trouve Alela Diane, René Marie, Norah Jones, Chilly Gonzales, Polly Jean-Harvey, Arcade Fire, Lucida Williams, Agnès Obel, Hubert-Félix Thiéfaine, Pierre Lapointe, Richard Desjardins, William Sheller, Alain Bashung, Juliette Noureddine, Michèle Bernard,…

Ce nouveau spectacle est composé de chansons extraites de ses trois derniers albums Tout au fond de la rivière (2017), Funambules (2020) et l’opus Partir en chimérique paru au printemps 2023. Ainsi que des reprises de Leonard Cohen, Richard Desjardins, Danielle Messia.

La chanson de caractère est omniprésente dans ce programme où le dire et l’émotion s’ entremêlent. Une manière de résister à la déshumanisation qui nous menace.

Un tour de chant en forme de constat lucide, sans concession mais guidé par ce qu’on appelle simplement espoir.

C’est à voir, à entendre. A respirer.

– Laurent Gharibian

« Une chanteuse dont la sensibilité s’exprime avec la force de l’évidence. »

Annie-Claire Hilga, Mandolino (blog chansons)

A propos de son dernier album intitulé Funambules (2020)

« un album qui mêle aux sentiments intimes des préoccupations très actuelles chantées avec une grande poésie, sur les textes de Jimmy Grandsire. »

Catherine Laugier, Nos Enchanteurs, le Quotidien de la Chanson

Vocal/Piano/Solo

Petite restauration sur place

Renseignements et inscription souhaitée

Petite restauration sur place

Renseignements et inscription souhaitée .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 18:30:00

fin : 2024-03-08

Rue des Fontaines Centre des Fontaines

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie

L’événement Concert Hélène Grandsire Les chansons des derniers albums Eu a été mis à jour le 2024-02-12 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers