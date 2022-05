Concert Hegaldia

2022-06-18 – 2022-06-18 Hegaldia est un choeur d’hommes composé de plus de 25 chanteurs et 4 musiciens (dont une musicienne), dirigé par Séverine Dervaux, cheffe de chœur, aidé d’Alain Hegoburu.

Amateurs de chants traditionnels basques a cappella accompagnés de clavier, accordéons et guitares vous êtes servis ! dernière mise à jour : 2022-05-24 par

