Concert Hector ou rien Bar Commun, 7 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 7 octobre 2021

de 20h à 21h

gratuit

Un festival de musique « live » nous plonge dans la diversité de la future scène musicale française pour la Fête des Vendanges de Montmartre. Il arrive en traînant des pieds, grogne un peu contre un câble qui fait des nœuds et trébuche sur ses textes. Hector a décidé de monter seul sur scène pour ce concert et il ne le regrette presque pas encore. Car entre ses histoires touchantes et quelques mensonges maladroits, il a trouvé le parfait prétexte pour chanter quelques chansons, vibrantes et drôles, où l’on trouve le texte au premier plan. C’est lui qui a écrit cette description. Il est très beau aussi. Concerts -> Chanson française Bar Commun 135, rue des poissonniers Paris 75018

Contact :FÊTE DES VENDANGES DE MONTMARTRE https://www.facebook.com/FeteDesVendangesDeMontmartre/

Fête des vendanges de Montmartre

